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Мирзиёев и Лукашенко посетили промышленную выставку Узбекистана в Минске

© Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь (10)
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Продукция республики демонстрируется в Национальном выставочном центре "БелЭкспо".

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

На площади свыше трех тысяч квадратных метров представлены товары "Узэлтехсаноат", "Узтукимачиликсаноат", "Узчармсаноат", "Узбекозиковкатхолдинг", "Узкимёсаноат", "Узбекнефтегаз" и других компаний.

Президент Беларуси Александр Лукашенко
© Sputnik / Алексей Никольский
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Свою продукцию и услуги предлагают свыше 100 предприятий и субъектов предпринимательства из десяти областей Узбекистана. 

На выставке Лукашенко рассказали о производственных мощностях и потенциале узбекских компаний, качестве продукции. В свою очередь, Мирзиёев дал указания компаниям и агентствам Узбекистана установить партнерские связи с заинтересованными предприятиями Беларуси, и реализовать совместные торговые и инвестиционные проекты.

Затем глава Узбекистана в сопровождении премьер-министра Беларуси Сергея Румаса ознакомился с Парком высоких технологий "Беларусь". После посещения парка узбекский лидер предложил организовать в Узбекистане презентацию возможностей резидентов технопарка. 

На этом официальный визит президента Узбекистана в Беларусь завершился. Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.

Тема:
Первый официальный визит Шавката Мирзиёева в Беларусь (10)
Теги:
Александр Лукашенко, Шавкат Мирзиёев, промышленность, Ташкент, Минск, Узбекистан, Беларусь



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