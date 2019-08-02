Мирзиёев и Лукашенко посетили промышленную выставку Узбекистана в Минске

ТАШКЕНТ, 1 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев и Александр Лукашенко посетили Национальную промышленную выставку Узбекистана в Минске. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

На площади свыше трех тысяч квадратных метров представлены товары "Узэлтехсаноат", "Узтукимачиликсаноат", "Узчармсаноат", "Узбекозиковкатхолдинг", "Узкимёсаноат", "Узбекнефтегаз" и других компаний.

Свою продукцию и услуги предлагают свыше 100 предприятий и субъектов предпринимательства из десяти областей Узбекистана.

На выставке Лукашенко рассказали о производственных мощностях и потенциале узбекских компаний, качестве продукции. В свою очередь, Мирзиёев дал указания компаниям и агентствам Узбекистана установить партнерские связи с заинтересованными предприятиями Беларуси, и реализовать совместные торговые и инвестиционные проекты.

Затем глава Узбекистана в сопровождении премьер-министра Беларуси Сергея Румаса ознакомился с Парком высоких технологий "Беларусь". После посещения парка узбекский лидер предложил организовать в Узбекистане презентацию возможностей резидентов технопарка.

На этом официальный визит президента Узбекистана в Беларусь завершился. Шавкат Мирзиёев отбыл в Ташкент.