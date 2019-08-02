В Узбекистане примут меры для развития шелковой отрасли

Предприятия получат субсидии, льготы, компенсации, а также кредиты на специальных условиях.

ТАШКЕНТ, 2 авг - Sputnik. Принято постановление Президента "О дополнительных мерах по развитию глубокой переработки в шелковой отрасли" (ПП–4411, 31.07.2019 г.), сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

До 1 августа 2022 года предприятия получат субсидии для компенсации в размере до 50 процентов расходов по транспортировке 8 видов продукции воздушным и железнодорожным транспортом в США, государства Европейского Союза и Турции за счет средств Государственного бюджета.

Также стоимость грена тутового шелкопряда и других материально-технических ресурсов, необходимых для производства коконов, которые доставлены предприятиями "Узбекипаксаноат", не будут считается оборотом реализации товара.

Предприятиям шелковой отрасли предоставлены льготные по покупке транспорта, поставке удобрений и семян.

С начала 2020 года 50 процентов взысканных штрафов за незаконную вырубку насаждений направляются на посадку новых саженцев шелковицы на территории совершения нарушения.

Налоговые льготы, установленные законодательством для юридических лиц с долей экспорта свыше 15 процентов от реализации товаров, распространяются и на продукцию из шелка-сырца и шелковой ваты до 1 января 2021 года. Также предусмотрена выдача льготных кредитов.