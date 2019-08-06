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Выращивание риса

В Узбекистане изменят технологию выращивания риса

© Sputnik / Виталий Тимкив
Экономика
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В этом году в республике планируется посадить рис на 114 тысяч гектарах земли.

ТАШКЕНТ, 6 авг — Sputnik. В Узбекистане планируется внедрить новую технологию посадки рассады риса — с помощью современных машин южнокорейской компании Tong Yang Moolsang, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства республики.

Сбор урожая риса
© Sputnik / Виталий Тимкив
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В публикации отмечается, что эта технология позволит повысить урожайность, сократить период вегетации, сэкономить до 70-75% семян и эффективно использовать до 20-25% воды. 

По словам директора Научно-исследовательского институте рисоводства Узбекистана Маъсуда Сатторова, если сейчас посадка риса на гектаре земли отнимает в среднем 12 часов, то с помощью машин ручного управления за это время можно посадить рис на территории площадью полтора-два гектара. На машинах саженцы можно будет посадить на семи-восьми гектарах, что повысит продуктивность труда.

"Посадка рассады риса намного эффективнее, чем метод посадки семян. Сегодня более 95% урожая риса выращивается методом посадки рассады", — отметил он.

В этом году в республике планируется посадить рис на 114 тысяч гектарах земли, из них 57,9 тысячи гектаров — земли основного посева, еще 56,1 тысяч гектаров — освобожденные от зерновых культур территории.

Теги:
Узбекистан, рис, Сельское хозяйство



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