Производство белорусской сгущенки могут наладить в Ферганской области

Узбекистан и Беларусь уже активно обсуждают перспективы сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 7 авг - Sputnik. Производство Рогачевской сгущенки могут наладить в Ферганской области, рассказал советник Беларуси в РУз Александр Соловьев корреспонденту Sputnik Узбекистан.

"Это продукция очень востребована в Узбекистане. Единственный вопрос в том, что база молока оставляет желать лучшего. Нужно развивать производство кисломолочной продукции: создавать новые молочные фермы, заполнять их соответствующими животными", - рассказывает Соловьев.

На данный момент Узбекистан и Беларусь активно обсуждают все эти перспективы.

Напомним, Рогачевский молочно-консервный комбинат — крупнейшее предприятие по производству молочных консервов на территории Беларуси.

В белорусском городе Рогачев в честь 75-летия Рогачевского молочно-консервного комбината был открыт первый в мире памятник сгущенке. В его основание заложена капсула, которую завещано вскрыть к 100-летию предприятия.