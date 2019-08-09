Атабек Назиров о рынке акций в Узбекистане и рисках валютных долгов

ТАШКЕНТ, 9 авг – Sputnik. На днях Правительство Узбекистана утвердило положение об Агентстве по развитию рынка капитала. Директор новой госструктуры Атабек Назиров рассказал в интервью Sputnik Узбекистан, какие сейчас задачи стоят перед организацией.
Назиров обращает внимание на то, что рынок капитала в развитых странах формировался столетиями, и сейчас Узбекистану важно получить все лучшее из мирового опыта.
"Мы должны обеспечить выход на рынок опытных участников, портфельных и институциональных инвесторов как зарубежных, так и национальных, а для этого необходимо упростить и унифицировать законодательство", — считает он.
В июле этого года в Нью-Йорке делегация Агентства Узбекистана по развитию рынка капитала провела переговоры в американских государственных ведомствах. В результате Комиссия по ценным бумагам и биржам США обещала оказать поддержку республике в правильном использовании ноу-хау в процессах регулирования.
Также узбекистанцы провели встречи во Всемирном банке и МФК, эти институты предоставляют техническое содействие для развития рынка капитала в республике.
Кроме того, летом в Нью-Йорке в США были проведены переговоры с несколькими инвестиционными компаниями, фондами, проявившими интерес к Узбекистану.
"Однако инвестиционные решения принимаются не быстро, поэтому, возможно, новые инвесторы, выразившие интерес открыть у нас свои представительства, начнут приобретать ценные бумаги в конце 2020 года", — утверждает собеседник.
Директор признался, что его настораживает тенденция долларизации экономики, которая наблюдается в последнее время в Узбекистане.
"Не нужно искать легких способов финансирования, ведь валютные долги нужно будет возвращать, и риск по ним высокий. Нужно сделать так, чтобы заработал свободный рынок. Государство должно регулировать образование, здравоохранение, социальную сферу. Мы осуществляем контроль за соблюдением выполнения всеми участниками рынка капитала установленных норм и правил, а частный бизнес должен саморегулироваться", — говорит глава агентства.
Назиров подчеркнул, чтобы бизнес должен иметь возможность расширяться, тогда экономика страны получит стабильное развитие, что, в конечном счете, отразится на повышении благосостояния узбекского народа.