Участки у Айдаркуля уйдут с молотка

Территории рядом с Айдар-Арнасайской системой озер сдают в аренду бизнесменам через онлайн-аукцион.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Участки у Айдар-Арнасайской системы озер сдают в аренду бизнесу через онлайн-аукцион, сообщает Spot.uz.

Ожидается, что здесь создадут центры рыбоводства и туризма, при этом сохранив биологическое разнообразие озер. Также территория имеет большие перспективы для инвестиционных проектов.

Сейчас на аукцион выставлено 11 участков. Торги по некоторым из них начнутся с 12 миллионов сумов, а стартовая цена других составляет 50-60 миллионов сумов.

В описании участков обозначены территория и средняя продуктивность рыболовства. К каждому лоту прикреплен файл с критериями, по которым будут оценивать предложения предпринимателей.

Недавно стало известно, что Нефритовые озера Урунгач планируют включить в список охраняемых объектов. Их могут признать природным музеем Узбекистана. Также в стадии разработки находится законопроект по охране территории.

Экологическая партия Узбекистана, Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы при поддержке Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма оценили состояние Нефритовых озер Урунгач и прибрежных земель.

Специальная группа ведет разработку законопроекта по охране территории Нефритовых озер и близлежащей зоны.