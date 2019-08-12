Участки у Айдаркуля уйдут с молотка

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Участки у Айдар-Арнасайской системы озер сдают в аренду бизнесу через онлайн-аукцион, сообщает Spot.uz.
Ожидается, что здесь создадут центры рыбоводства и туризма, при этом сохранив биологическое разнообразие озер. Также территория имеет большие перспективы для инвестиционных проектов.
Сейчас на аукцион выставлено 11 участков. Торги по некоторым из них начнутся с 12 миллионов сумов, а стартовая цена других составляет 50-60 миллионов сумов.
В описании участков обозначены территория и средняя продуктивность рыболовства. К каждому лоту прикреплен файл с критериями, по которым будут оценивать предложения предпринимателей.
Экологическая партия Узбекистана, Государственный комитет Республики Узбекистан по охране природы при поддержке Государственного комитета Республики Узбекистан по развитию туризма оценили состояние Нефритовых озер Урунгач и прибрежных земель.
Специальная группа ведет разработку законопроекта по охране территории Нефритовых озер и близлежащей зоны.