Fiat Chrysler будет производиться в Узбекистане

Турецкая компания в 2021 году планирует начать выпуск кроссоверов и работает над созданием модели пикап, которые в дальнейшем также могут производиться в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Fiat Chrysler Automobiles намерен инвестировать в автопром Узбекистана, сообщили в передаче "Тахлилнома" на телеканале O’zbekiston 24.

В частности, компания рассматриват Узбекистан для создания второго предприятия по производству моделей Tipo, Fiorino и Doblo под брендом Fiat.

"Fiat Chrysler Automobiles заинтересована в налаживании промышленного сотрудничества путем создания в республике предприятия по производству автомобилей с привлечением иностранных инвестиций", - рассказал в эфире вице-президент компании.

По его словам, в качестве ориентира для создания предприятия в Узбекистане предлагается использовать проект Tofas, реализованный компанией в Турции.

Также известно, что турецкая компания в 2021 году планирует начать выпуск кроссоверов и работает над созданием модели пикап, которые в дальнейшем также могут производиться в Узбекистане.

Узбекско-российское СП начнет поставки проводов концерну Fiat >>

Напомним, в августе прошлого года стало известно о том, что узбекско-российское совместное предприятие "Андижанкабель" планирует в течение ближайших двух лет начать серийные поставки автомобильных проводов для итальянского концерна Fiat.

На сегодняшний день большая часть оборудования на заводе изготовлена ведущими европейскими производителями: финскими Nokia, Maillefer SA, Nextrom, немецкими Sket, Udaw и Wiedenbach Apparatebau GmbH. В производстве используется медь, поставляемая с Алмалыкского горно-металлургического комбината. По своему качеству она входит в пятерку лучших в мире. Пластикат, полиэтилен, красители и многие другие материалы поставляются из Франции, Испании и Германии.