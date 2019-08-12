Инвесторов из Индии привлекли проекты Узбекистана в автомобильной сфере

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. В Дели состоялся круглый стол "Инвестиционные возможности между Узбекистаном и Индией". Об этом передает ИА "Дунё".

В мероприятии приняли участие крупные компании-члены Конфедерации индийской промышленности.

Делегация Узбекистана ознакомила индийских предпринимателей с инвестиционными проектами в разрезе регионов и отраслей республики.

"Наша компания поставляет оборудование в секторе пищевых масел. Мы с узбекскими партнерами осуществили пять проектов в регионах республики. Хочу отметить, что сегодня страна развивается динамичными темпами, мы видим большой потенциал для ведения совместного бизнеса", - сказал вице-президент Muez Hest Ражив Арора.

В ходе прошедшего мероприятия индийские предприниматели заинтересовались проектами Узбекистана в автомобильной, кожевенной и продовольственной сферах.