22:56 12 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB133.85
  • EUR9668.50
  • USD8704.87
Поиск
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев остался недоволен низким уровнем экспорта

© Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
11710

Президент раскритиковал компании за то, что они не помогают предпринимателям выходить на внешний рынок. 

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам повышения экспортного потенциала отраслей и регионов, привлечения инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В ходе совещания президент раскритиковал работу ассоциации "Узтукимачиликсаноат" и компании "Узбекозиковкатхолдинг" за то, что они не используют в полной мере имеющиеся возможности для увеличения экспорта.

Ответственные руководители получили нагоняй за отсутствие системной работы с проблемами экспортеров, за то, что они не информируют предпринимателей о созданных государством возможностях и не помогают им выходить на внешний рынок. 

"У нас много возможностей для экспорта. Одной из точек роста должна стать, в частности, производство экспортоориентированной продукции на основе переработки хлопка и плодоовощной продукции. Посредством этого мы увеличим экспорт и создадим новые рабочие места", - сказал Мирзиёев. 

Узбекский лидер поручил Республиканской комиссия по повышению экспортного потенциала регионов и отраслей провести встречи с представителями предприятий и предпринимателями, оказать им содействие в повышении знаний об экспорте.

Теги:
Экспорт, Инвестиции, Шавкат Мирзиёев, Узбекистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Память о великих вечна!": лучшие кадры со стадиона "Пахтакор"
Кубок мира по прыжкам в воду со скалы
В Крыму экстремалы соревновались в прыжках со скалы - захватывающее видео
ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНОВАНИЯ КУРБАН-БАЙРАМА В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Где пройдут праздничные мероприятия на Курбан-хайит в Москве и МО — карта

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054