Мирзиёев остался недоволен низким уровнем экспорта

Президент раскритиковал компании за то, что они не помогают предпринимателям выходить на внешний рынок.

ТАШКЕНТ, 12 авг - Sputnik. Шавкат Мирзиёев провел совещание, посвященное вопросам повышения экспортного потенциала отраслей и регионов, привлечения инвестиций. Об этом сообщает пресс-служба узбекского лидера.

В ходе совещания президент раскритиковал работу ассоциации "Узтукимачиликсаноат" и компании "Узбекозиковкатхолдинг" за то, что они не используют в полной мере имеющиеся возможности для увеличения экспорта.

Ответственные руководители получили нагоняй за отсутствие системной работы с проблемами экспортеров, за то, что они не информируют предпринимателей о созданных государством возможностях и не помогают им выходить на внешний рынок.

"У нас много возможностей для экспорта. Одной из точек роста должна стать, в частности, производство экспортоориентированной продукции на основе переработки хлопка и плодоовощной продукции. Посредством этого мы увеличим экспорт и создадим новые рабочие места", - сказал Мирзиёев.

Узбекский лидер поручил Республиканской комиссия по повышению экспортного потенциала регионов и отраслей провести встречи с представителями предприятий и предпринимателями, оказать им содействие в повышении знаний об экспорте.