15:51 13 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск

Президент АБИИ: Узбекистан - наш лучший партнер в регионе

Экономика
Получить короткую ссылку
39 0 0

В свою очередь министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков отметил, что сотрудничество с АБИИ очень важно для Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Ташкенте состоялся бизнес-брифинг при участии делегации Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Президент АБИИ Цзинь Лицюнь считает, что страны Центральной Азии никогда не играли такой важной роли, как сейчас. Особенно он выделил значимость партнерства с Узбекистаном. 

"Узбекистан становится для нас самым лучшим партнером в регионе", - заявил в ходе брифинга Цзинь Лицюнь.

На встрече обсуждались как новые перспективные проекты, так и уже реализуемые.

Президент Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ) Цзинь Лицюнь
Фотохост-агентство
Президент Узбекистана обсудил с главой АБИИ инвестиции на $2,7 млрд

В частности, АБИИ уже начал работу по улучшению водоснабжения и ремонту автодорог в Бухарской области.

Цзинь Лицюнь надеется, что проекты по автодорогам в Каракалпакстане тоже будут быстро рассмотрены и своевременно профинансированы. Ещё рассматривался вопрос выделения кредитных линий для реализации малых проектов, используя при этом Единый коммерческий банк Узбекистана. В числе кандидатов - "Национальный банк ВЭД", банк "Асака" и "Узпромстройбанк".

В свою очередь министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков отметил, что сотрудничество с АБИИ очень важно для Узбекистана. Для населения нескольких районов Бухарской области, где уровень обеспеченности водой составляет 20%, достижение 95% - реальный рост уровня жизни. Дорожная инфраструктура области также находится не в лучшем состоянии. Схожая ситуация сложилась и в Республике Каракалпакстан. И при поддержке АБИИ ее можно изменить в лучшую сторону.

© Министерство инвестиций и внешней торговли
Инвестиции, водоснабжение и дороги: соглашение на $600 млн с АБИИ
Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, созданная в 2014 году, основными целями которой являются содействие развитию и экономической интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стимулирование финансового сотрудничества и финансирование инфраструктурных проектов. Узбекистан является членом АБИИ с момента его создания.




Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Память о великих вечна!": лучшие кадры со стадиона "Пахтакор"
Танковый биатлон -2019. Индивидуальная гонка
Узбекистан в полуфинале "Танкового биатлона" - ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
ПЛОЩАДКИ ПРАЗДНОВАНИЯ КУРБАН-БАЙРАМА В МОСКВЕ И ОБЛАСТИ
Где пройдут праздничные мероприятия на Курбан-хайит в Москве и МО — карта

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054