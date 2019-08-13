Президент АБИИ: Узбекистан - наш лучший партнер в регионе

В свою очередь министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков отметил, что сотрудничество с АБИИ очень важно для Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 13 авг - Sputnik. В Ташкенте состоялся бизнес-брифинг при участии делегации Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Президент АБИИ Цзинь Лицюнь считает, что страны Центральной Азии никогда не играли такой важной роли, как сейчас. Особенно он выделил значимость партнерства с Узбекистаном.

"Узбекистан становится для нас самым лучшим партнером в регионе", - заявил в ходе брифинга Цзинь Лицюнь.

На встрече обсуждались как новые перспективные проекты, так и уже реализуемые.

В частности, АБИИ уже начал работу по улучшению водоснабжения и ремонту автодорог в Бухарской области.

Цзинь Лицюнь надеется, что проекты по автодорогам в Каракалпакстане тоже будут быстро рассмотрены и своевременно профинансированы. Ещё рассматривался вопрос выделения кредитных линий для реализации малых проектов, используя при этом Единый коммерческий банк Узбекистана. В числе кандидатов - "Национальный банк ВЭД", банк "Асака" и "Узпромстройбанк".

В свою очередь министр инвестиций и внешней торговли РУз Сардор Умурзаков отметил, что сотрудничество с АБИИ очень важно для Узбекистана. Для населения нескольких районов Бухарской области, где уровень обеспеченности водой составляет 20%, достижение 95% - реальный рост уровня жизни. Дорожная инфраструктура области также находится не в лучшем состоянии. Схожая ситуация сложилась и в Республике Каракалпакстан. И при поддержке АБИИ ее можно изменить в лучшую сторону.

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций - международная финансовая организация, созданная в 2014 году, основными целями которой являются содействие развитию и экономической интеграции Азиатско-Тихоокеанского региона, а также стимулирование финансового сотрудничества и финансирование инфраструктурных проектов. Узбекистан является членом АБИИ с момента его создания.