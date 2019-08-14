18:18 14 Августа 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB136.38
  • EUR9928.30
  • USD8882.00
Поиск
Кабул

Узбекистан и Китай хотят расширить сотрудничество по Афганистану

Sputnik / Aleksandr Khrolenko
Экономика
Получить короткую ссылку
43 0 0

Страны планируют вместе реализовать крупные инфраструктурные проекты на территории Афганистана.

ТАШКЕНТ, 14 авг - Sputnik. Узбекистан и Китай конструктивно сотрудничают в продвижении мирного процесса в Афганистане, готовы расширить взаимодействие в этой области, сообщает узбекистанский МИД.

Спецпредставитель президента Узбекистана в Афганистане Исматулла Иргашев
Международный пресс-клуб
Иргашев рассказал, что Узбекистан делает для установления мира в Афганистане

По данным министерства, 14 августа специальный представитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев провел встречу с послом КНР в республике Цзянь Янь. В ходе встречи состоялся обмен мнениями о развитии ситуации, связанной с продвижением мирного процесса в Афганистане.

"Была выражена обоюдная готовность к расширению рамок взаимодействия в этой области", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В частности, стороны отметили перспективы взаимодействия в реализации крупных инфраструктурных проектов на территории Афганистана и подготовке афганских кадров.

В МИД отметили, что посол выразила благодарность за усилия Ташкента по запуску трехстороннего сотрудничества Узбекистан-Китай-Афганистан в подготовке афганских сельскохозяйственных специалистов на базе образовательного центра в Термезе.

"Подчеркнув конструктивный характер узбекско-китайского сотрудничества на афганском направлении, стороны договорились продолжить регулярный обмен мнениями между спецпредставителями двух стран по Афганистану", - добавили в МИД Узбекистана.

Денежные купюры
© Sputnik / Виталий Тимкив
Центр по обучению афганцев в Термезе получил 10 тысяч евро от МИД Словакии

Образовательный центр по обучению афганских граждан в Термезском районе Сурхандарьинской области, граничащей с Афганистаном, был создан в ноябре 2017-го. В январе 2018 года он принял первых 110 афганских студентов. Центр будет осуществлять подготовку кадров по программам высшего, среднего специального, профессионального образования, а также переподготовки и повышения квалификации по гуманитарным, педагогическим и инженерно-техническим направлениям.

Теги:
Исматулла Иргашев, Пекин, Узбекистан, Ташкент, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
"Прекрасное далёко", или Как проводили лето дети в СССР – фото
Как туристы из России "грабят" Грузию - видео
Все, что нужно знать о тонировке в Узбекистане

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054