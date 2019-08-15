За один евро теперь дадут 10 092,14 сума.

ТАШКЕНТ, 15 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал внеочередной курс валют.

Один доллар в республике будет стоить 9061,00 сума (+179,00), а один евро — 10 092,14 сума (+163,84).

Российский рубль тоже прибавил — за него дадут 138,47 сума (+2,09).

После валютной реформы 2017 года Центробанку удалось стабилизировать положение на рынке, однако сум постепенно теряет свои позиции к мировым валютам. Но изменения в курсе носят еще и сезонный характер.

ЦБ Узбекистана Курс доллара превысил 9 тысяч сумов

Ранее ведущий аналитик QBF Олег Богданов рассказал: если валюта меняется к доллару, евро или к корзине валют в рамках 5%, то она прямо не экстраполируется в инфляцию. Власти страны, по его словам, должны контролировать ситуацию и не позволить населению увидеть резкие скачки на валютном рынке.