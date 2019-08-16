Корейцы подготовили проект модернизации НПЗ в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 16 авг - Sputnik. Южнокорейская SK Engineering подготовила проект модернизации и реконструкции Бухарского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Узбекистане, сообщает пресс-служба АО "Узбекнефтегаз".

"С 2019 года на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе впервые с его запуска в 1997 году начинается проект по модернизации на сумму 553 миллиона долларов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, проект разработан южнокорейской SK Engineering в рамках соглашения с "Узбекнефтегазом", подписанного в апреле.

Модернизация завода, рассчитанная на три этапа, предусматривает до конца 2025 года выход на проектную мощность переработки 2,5 миллиона тонн нефти и газового конденсата и производства 1,2 миллиона тонн бензина стандарта "Евро-5", 200 тысяч тонн авиакеросина, 750 тысяч тонн дизельного топлива и 30 тысяч тонн мазута ежегодно, отмечается в сообщении.

"В настоящее время прорабатывается возможность привлечения прямых инвестиций компании для реализации проекта", - добавили в "Узбекнефтегазе".

Общая мощность трех нефтеперерабатывающих заводов республики — Бухарского, Ферганского и Алтыарыкского - сегодня составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня загружены лишь наполовину. За последние десять лет на предприятиях отрасли добыча нефти снизилась почти в четыре раза - до 750 тысяч тонн, газового конденсата – на четверть, до 2 миллионов тонн.