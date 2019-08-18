В Узбекистане создадут фонда для поддержки и развития каракулеводства

Новое постановление президента утверждает создание фонда развития каракулеводства при Республиканской ассоциации "Коракулчилик". Хозяйства получат выплаты за каждую единицу товара, а также будут созданы научно-племенные опытные станции.

ТАШКЕНТ, 18 авг - Sputnik. Принято постановление Президента "О мерах по комплексному развитию каракулеводческой отрасли", сообщает Telegram-канал Министерства юстиции.

Документ утверждает создание фонда развития каракулеводства при Республиканской ассоциации "Коракулчилик".

Также, согласно постановлению, размер государственной субсидии в Узбекистане на каждую произведенную и реализованную на экспорт единицу каракульских шкур составит 50 тысяч сумов , за каждую единицу каракульчи — 75 тысяч сумов. Такие суммы будут выплачиваться хозяйствам в 2019–2020 годах.

Общий бюджет фонда составит 50 млрд. сумов бюджетных средств.

В том числе будет увеличено производство препарата "Тимпотиновой инъекции", восстанавливающей иммунитет и препарата "Эритим", используемого при анемии в 10 раз.

Также планируется создание Научно-племенных опытных станций, специализирующихся на выращивании высокоэлитного класса породистых каракульских овец в некоторых регионах Узбекистана.