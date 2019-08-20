Впредь цена будет формироваться самостоятельно. Об этом заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать курс валют, сообщает Telegram-канал Правовая информация со ссылкой на заявление председателя ЦБ Мамаризо Нурмуратова.

Цена на валюту теперь будет формироваться на рынке самостоятельно.

Напомним, что сегодня Центральный банк Узбекистана опубликовал внеочередной курс валют.

С 21 августа один доллар в республике будет стоить 9 384,00 сума (+323,00), а один евро — 10 393,72 сума (+301,58).

Напомним, что с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

В последние дни на торгах внутреннего межбанковского валютного рынка наблюдается повышение волатильности обменного курса.

В частности, на биржевых торгах 20 августа 2019 года обменный курс сума по отношению к доллару США составил 9384 сум/долл.

Эти изменения в поведении обменного курса обуславливает отмену действующего диапазона курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях в целях стабилизации курса с учетом текущего соотношения спроса и предложения на валютном рынке.