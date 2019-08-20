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Стало известно, когда и в каких банках начнут продавать валюту

Экономика
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Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал, где можно приобрести валюту уже сейчас.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Многие банки уже продают валюту населению, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Некоторые коммерческие банки уже начали продавать валюту, другие приступят с 14.00, а в нескольких посоветовали приходить завтра.

К примеру, банк Ипак Йули уже с самого утра реализует валюту. Для покупки нужно прийти с наличными деньгами и паспортом в одно из отделений. Доллар там продают за 9 450 сумов, а покупают за 9 350 сумов.

Сообщается также, что у каждого банка в дальнейшем будет свой курс покупки и продажи валют.

Asia Alliance Bank ответил, что сейчас усиленно ведется подготовка обменных пунктов и работа над курсом. В финансовой организации посоветовали приходить на следующий день.

Представитель Kapitalbank рассказал, что банк уже готов к процедуре. И услугу начали предоставлять с 14.00. Однако тоже посоветовали приходить завтра, чтобы своевременно воспользоваться услугой. По данным корреспондента, очереди пока небольшие.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Очередь в Kapitalbank.

Здание Центрального банка Узбекистана
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Центробанк Узбекистана отказывается от регулирования курса валют
Сегодня ЦБ сообщил, что с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. В последние дни на торгах внутреннего межбанковского валютного рынка наблюдается повышение волатильности обменного курса. В частности, на биржевых торгах 20 августа 2019 года обменный курс сума по отношению к доллару США составил 9384 сум/долл. Эти изменения в поведении обменного курса обуславливает отмену действующего диапазона курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях в целях стабилизации курса с учетом текущего соотношения спроса и предложения на валютном рынке.

В течение последнего времени наблюдается устойчивое увеличение спроса на внутреннем валютном рынке. На фоне складывающейся тенденции развития мировой экономики Центральный банк допускает возможность усиления влияния внешних факторов на формирование обменного курса.

Теги:
банки, банки, деньги, обмен валюты, сбыт валюты, курс валюты, валютчики, валюта, обмен



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