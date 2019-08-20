Стало известно, когда и в каких банках начнут продавать валюту

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Многие банки уже продают валюту населению, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
Некоторые коммерческие банки уже начали продавать валюту, другие приступят с 14.00, а в нескольких посоветовали приходить завтра.
К примеру, банк Ипак Йули уже с самого утра реализует валюту. Для покупки нужно прийти с наличными деньгами и паспортом в одно из отделений. Доллар там продают за 9 450 сумов, а покупают за 9 350 сумов.
Сообщается также, что у каждого банка в дальнейшем будет свой курс покупки и продажи валют.
Asia Alliance Bank ответил, что сейчас усиленно ведется подготовка обменных пунктов и работа над курсом. В финансовой организации посоветовали приходить на следующий день.
Представитель Kapitalbank рассказал, что банк уже готов к процедуре. И услугу начали предоставлять с 14.00. Однако тоже посоветовали приходить завтра, чтобы своевременно воспользоваться услугой. По данным корреспондента, очереди пока небольшие.
В течение последнего времени наблюдается устойчивое увеличение спроса на внутреннем валютном рынке. На фоне складывающейся тенденции развития мировой экономики Центральный банк допускает возможность усиления влияния внешних факторов на формирование обменного курса.