Стало известно, когда и в каких банках начнут продавать валюту

Корреспондент Sputnik Узбекистан узнал, где можно приобрести валюту уже сейчас.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Многие банки уже продают валюту населению, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Некоторые коммерческие банки уже начали продавать валюту, другие приступят с 14.00, а в нескольких посоветовали приходить завтра.

К примеру, банк Ипак Йули уже с самого утра реализует валюту. Для покупки нужно прийти с наличными деньгами и паспортом в одно из отделений. Доллар там продают за 9 450 сумов, а покупают за 9 350 сумов.

Сообщается также, что у каждого банка в дальнейшем будет свой курс покупки и продажи валют.

Asia Alliance Bank ответил, что сейчас усиленно ведется подготовка обменных пунктов и работа над курсом. В финансовой организации посоветовали приходить на следующий день.

Представитель Kapitalbank рассказал, что банк уже готов к процедуре. И услугу начали предоставлять с 14.00. Однако тоже посоветовали приходить завтра, чтобы своевременно воспользоваться услугой. По данным корреспондента, очереди пока небольшие.

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Очередь в Kapitalbank.

Сегодня ЦБ сообщил, что с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты. В последние дни на торгах внутреннего межбанковского валютного рынка наблюдается повышение волатильности обменного курса. В частности, на биржевых торгах 20 августа 2019 года обменный курс сума по отношению к доллару США составил 9384 сум/долл. Эти изменения в поведении обменного курса обуславливает отмену действующего диапазона курсовых колебаний на межбанковских торговых сессиях в целях стабилизации курса с учетом текущего соотношения спроса и предложения на валютном рынке.

В течение последнего времени наблюдается устойчивое увеличение спроса на внутреннем валютном рынке. На фоне складывающейся тенденции развития мировой экономики Центральный банк допускает возможность усиления влияния внешних факторов на формирование обменного курса.