На базе Тебинбулака будет реализован крупный проект промышленности

В новом комплексе планируется добывать 33 миллиона тонн руды в год и получать из нее 1,5 миллиона тонн железа.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев ознакомился с проектом строительства горно-металлургического комплекса на базе Тебинбулакского месторождения в Караузякском районе, сообщается на сайте президента.

"Сырьевой резерв месторождения оценивается в объеме 1,1 миллиарда тонн. Согласно предварительным расчетам здесь планируется добывать 33 миллиона тонн руды в год и получать из нее 1,5 миллиона тонн железа", - говорится в сообщении.

Во время встречи Шавкат Мирзиёев побеседовал со специалистами этих компаний, отметил необходимость применения передовых достижений науки при строительстве комплекса, создания научной и практической школы в сфере производства товаров из железа.

Также глава государства дал указания по разработке глубоко продуманного технико-экономического обоснования проекта, привлечению преимущественно молодежи к его осуществлению.

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Горно-металлургический комплекс будет обладать годовой производственной мощностью 900 тысяч тонн арматуры, 225 тысяч тонн проволоки, 375 тысяч тонн уголков, швеллеров и других материалов. Реализация проекта будет способствовать замещению значительного объема импорта и устойчивому развитию промышленности. Комплекс обеспечит работой более 2 тысяч человек. Планируется экспортировать 35 процентов продукции.

К подготовке и реализации проекта привлечены компании DMT-Group Consulting (Германия) и Horst Wiesinger Consulting (Австрия).