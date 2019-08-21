Сум укрепился на бирже и прекратил свое падение впервые за месяц

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Курс национальной валюты Узбекистана прекратил свое падение на валютной бирже.
Сум укрепился до до 9 379 сумов (-5,00) за 1 доллар США. Однако европейская валюта продолжает расти - 10 502 сума (+102,00).
Примечательно, что последний раз национальная валюта показывала рост в июле, а затем начала стремительное падение.
Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.
Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.