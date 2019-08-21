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Узбекская валюта - сум

Сум укрепился на бирже и прекратил свое падение впервые за месяц

REUTERS / Mukhammadsharif Mamatkulov
Экономика
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Сум укрепился до до 9 379 сумов (-5,00) за 1 доллар США. Однако европейская валюта продолжает расти - 10 502 сума (+102,00).

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Курс национальной валюты Узбекистана прекратил свое падение на валютной бирже.

Сум укрепился до до 9 379 сумов (-5,00) за 1 доллар США. Однако европейская валюта продолжает расти - 10 502 сума (+102,00).

Примечательно, что последний раз национальная валюта показывала рост в июле, а затем начала стремительное падение.

© Sputnik /
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Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.

Теги:
валютная реформа, валюта, обмен валюты, сбыт валюты, курс валюты



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