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К концу года инвестиции в Узбекистан достигнут 8,2 млрд долларов

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Основной поток вложений Узбекистан получает из России, Китая и Кореи.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Об этом заявил Лазиз Кудратов, заместитель министра инвестиций и внешней торговли, выступивший на заседании Международного пресс-клуба, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

За полугодие 2019-го этот показатель составил 3,5 млрд долларов. Объем освоенных инвестиций - 101 триллион сумов, ожидаемый объем к концу года – 175,5 триллионов сумов.

© Пресс-служба хокимията г. Ташкент
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Основной поток вложений Узбекистан получает из России, Китая и Кореи.

До 1 октября будут привлечены иностранные консалтинговые компании для оценки инвестиций в 25 объектов. 

К 1 ноября завершится разработка 3-летней инвестиционной программы, а к 1 декабря - список из 30 проектов на сумму 3,2 млрд долларов, финансируемых из средств международных финансово-экономических институтов и зарубежных стран.

Теги:
инвестпроекты, Узбекинвест, инвестиционный форум, Инвестиции



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