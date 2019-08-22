"Ростсельмаш" планирует начать экспорт в страны ЦА через Узбекистан

На экспорт в страны Центральной Азии и Афганистан пойдет техника, произведенная в Узбекистане.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Российская компания "Ростсельмаш" планирует в 2020-2021 годах начать экспорт техники, которая собирается в Узбекистане, в страны Центральной Азии и Афганистан, сообщил РИА Новости в четверг директор департамента продаж в Азию "Ростсельмаша" Андрей Колесников.

В Гулистане 22 августа проходит международный инвестиционный форум. В нем участвуют около 180 представителей бизнеса из более 30 стран.

"Я надеюсь, что в 2020-2021 годах наши комбайны, произведенные в Узбекистане, уже будут экспортироваться в соседние республики", - сказал Колесников в кулуарах форума. По его словам, в первую очередь речь идёт о поставках в Таджикистан с перспективой выхода на потребителей в Афганистане и Пакистане.

Колесников напомнил, что в конце 2018 года "Ростсельмаш" приобрел порядка 9% акций узбекского АО "Чирчикский завод сельскохозяйственной техники" (Ташкентская область) стоимостью около 1 миллиона долларов и начал сборку техники на площадях этого предприятия. К настоящему времени на базе чирчикского завода собрано 172 единицы зерноуборочных комбайнов "Вектор".

"Мы движемся семимильными шагами по освоению производства", - добавил представитель "Ростсельмаша". По его словам, на заводе в Чирчике уже освоен выпуск основных узлов и деталей комбайнов.