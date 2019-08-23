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Инвалидная коляска

Общественные объединения лиц с инвалидностью получат льготы

© Sputnik / Alexey Kudenko
Экономика
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Принято соответствующее постановление президента Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Принято постановление президента "О дополнительных мерах государственной поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью". Текст документа опубликовало УзА.

Согласно постановлению, государство окажет поддержку юридическим лицам, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью.

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Такие организации освобождаются от уплаты налога на прибыль юридических лиц, НДС и налога на имущество юридических лиц. 

Земельный налог с таких юридических лиц будут брать с применением понижающего коэффициента 0,1 к ставкам земельного налога .

Государственные заказчики получат квоты на приобретение товаров, работ и услуг у подобных юридических лиц. Поручения для реализации постановления даны министерствам.

Теги:
постановление, Постановление, налоговые льготы, помощь, помощь, инвалиды



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