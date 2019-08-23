Общественные объединения лиц с инвалидностью получат льготы

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Принято постановление президента "О дополнительных мерах государственной поддержки общественных объединений лиц с инвалидностью". Текст документа опубликовало УзА.

Согласно постановлению, государство окажет поддержку юридическим лицам, единственными участниками которых являются общественные объединения лиц с инвалидностью.

Такие организации освобождаются от уплаты налога на прибыль юридических лиц, НДС и налога на имущество юридических лиц.

Земельный налог с таких юридических лиц будут брать с применением понижающего коэффициента 0,1 к ставкам земельного налога .

Государственные заказчики получат квоты на приобретение товаров, работ и услуг у подобных юридических лиц. Поручения для реализации постановления даны министерствам.