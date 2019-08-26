За пять месяцев из бюджета утекли 77 млрд сумов налоговых поступлений

В начале года ГНК запустил автоматизированную систему по формированию Реестра плательщиков НДС, который обновляется в режиме онлайн.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. С 1 июля 2019 года вступили в силу новые правила уплаты НДС, регулирующие взаимоотношения контрагентов при взаимозачете налога.

Введение новых правил, прежде всего, обусловлено увеличением числа плательщиков НДС и необходимостью создания удобной системы самоконтроля, которая позволит им обезопасить себя от мошенничества со стороны недобросовестных контрагентов и минимизировать репутационные риски.

В начале года ГНК запустил автоматизированную систему по формированию Реестра плательщиков НДС, который обновляется в режиме онлайн, сообщает официальный Телеграм-канал газеты Soliq Plus с ссылкой на заместителя начальника управления администрирования НДС ГНК Азиза Умирзакова.

Сегодня в Реестре значится около 42 тысяч хозяйствующих субъектов, которые прошли регистрацию и получили специальные коды плательщиков НДС.

Еще одной причиной перехода на эту систему стали участившиеся случаи мошенничества с НДС, когда обе стороны в сговоре получали безосновательную выгоду и уменьшали свои налоговые обязательства.

Только за пять месяцев этого года выявлено 1,5 тысячи случаев на 77 млрд сумов, когда хозяйствующие субъекты не уплачивали НДС, но при этом в своих счетах-фактурах указывали сумму налога, которая в последующем относилась к зачету у покупателя товаров (работ, услуг). Это, соответственно, приводило к снижению налоговых поступлений в бюджет.

Отныне, в случае выявления таких фактов, покупатель товаров (работ, услуг) должен будет пересчитать НДС, исключив из зачета сумму налога, приходящуюся на лжеплательщика НДС.