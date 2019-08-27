В Узбекистане опять дорожает бензин

Как сообщают СМИ, стоимость топлива марки АИ-91 стала больше на 3,77%.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. На автозаправках Узбекистана подняли цены на бензин АИ-91, сообщает UzNews.uz.

Бензин этой марки подорожал на 3,77%. Ранее его цена составляла 5 300 сумов, а теперь - 5 500 сумов.

Напомним, что с 15 августа 2019 года розничная цена на бензин марки АИ-91 определяется через биржевые торги.

С 12 по 16 августа 2019 года на биржевые торги АО "УзРТСБ" было выставлено 1 485 тонн автомобильного бензина марки АИ-91. Стартовая стоимость топлива составила 6 112,1 тысячи сумов за тонну.

По итогам недельных торгов было реализовано 246,2 тонны бензина АИ-91 (16,6% из выставленного на торги объема) на общую сумму свыше 1,5 миллиарда сумов.

Заявки на покупку бензина АИ-91 подали юридические лица, в том числе крупные производственные предприятия, субъекты предпринимательства и автозаправочные станции.