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Заправка автомобиля на одной из автозаправочных станций.

В Узбекистане опять дорожает бензин

© Sputnik / Евгений Одиноков
Экономика
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Как сообщают СМИ, стоимость топлива марки АИ-91 стала больше на 3,77%.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. На автозаправках Узбекистана подняли цены на бензин АИ-91, сообщает UzNews.uz.

Бензин этой марки подорожал на 3,77%. Ранее его цена составляла 5 300 сумов, а теперь - 5 500 сумов.

Напомним, что с 15 августа 2019 года розничная цена на бензин марки АИ-91 определяется через биржевые торги.

Дмитрий Гусев
© Facebook / Дмитрий Гусев
Эксперт о ценах на бензин: стоимость в любом случае будет расти
С 12 по 16 августа 2019 года на биржевые торги АО "УзРТСБ" было выставлено 1 485 тонн автомобильного бензина марки АИ-91. Стартовая стоимость топлива составила 6 112,1 тысячи сумов за тонну.

По итогам недельных торгов было реализовано 246,2 тонны бензина АИ-91 (16,6% из выставленного на торги объема) на общую сумму свыше 1,5 миллиарда сумов.

Заявки на покупку бензина АИ-91 подали юридические лица, в том числе крупные производственные предприятия, субъекты предпринимательства и автозаправочные станции.

Теги:
повышение цен, Стоимость, Узбекская республиканская товарно-сырьевая биржа, цены, топливо, бензин



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