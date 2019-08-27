В Узбекистане опять дорожает бензин

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. На автозаправках Узбекистана подняли цены на бензин АИ-91, сообщает UzNews.uz.
Бензин этой марки подорожал на 3,77%. Ранее его цена составляла 5 300 сумов, а теперь - 5 500 сумов.
Напомним, что с 15 августа 2019 года розничная цена на бензин марки АИ-91 определяется через биржевые торги.
По итогам недельных торгов было реализовано 246,2 тонны бензина АИ-91 (16,6% из выставленного на торги объема) на общую сумму свыше 1,5 миллиарда сумов.
Заявки на покупку бензина АИ-91 подали юридические лица, в том числе крупные производственные предприятия, субъекты предпринимательства и автозаправочные станции.