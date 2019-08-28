Абдулла Арипов достиг выгодных договоренностей в Китае

По предварительному соглашению с китайскими партнерами акцент будет сделан на промышленных предприятиях химической и нефтехимической отраслей и производственных объектах нефтегазового сектора.

ТАШКЕНТ, 28 авг — Sputnik. В ходе визита правительственной делегации Республики Узбекистан во главе с премьер-министром страны в Китай между Министерством инвестиций и внешней торговли и китайской корпорацией CITIC было подписано соглашение о создании совместного Узбекско-Китайского инвестиционного фонда с уставным фондом в 1 млрд долларов США, сообщает официальный сайт Министерства инвестиций и внешней торговли.

Формирование устойчивого механизма финансирования позволит сфокусировать усилия на ускоренной реализации приоритетных высокотехнологичных проектов. По предварительной договоренности с китайскими партнерами акцент будет сделан на промышленных предприятиях химической и нефтехимической отраслей и производственных объектах нефтегазового сектора.

Теперь Министерству инвестиций и внешней торговли предстоит подготовить пул перспективных проектных предложений для реализации за счет средств Фонда, среди которых значительную долю будут составлять экспортоориентированные предприятия многоступенчатых производственных циклов, имеющие на выходе продукцию с высокой добавленной стоимостью, с дислокацией в регионах республики с соответствующей сырьевой базой и кадровыми ресурсами.

В связи с этим с китайской стороной были достигнуты договоренности о проведении ряда встреч и переговоров в Узбекистане для определения адресного перечня проектов для технико-экономической экспертизы и последующего утверждения.