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Мусор на мусоросортировочном заводе

Узбекистан хочет приобрести плазменную установку для утилизации отходов

© Sputnik / Евгений Епанчинцев
Экономика
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Общая стоимость инвестиционного проекта оценивается в 15 миллионов долларов. 

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Государственный комитет по экологии и окружающей среде Узбекистана заключил соглашение с сингапурской компанией Alpha Global Capital (S) Pte. Ltd. о внедрении плазменных технологий утилизации отходов в республике. Об этом передает пресс-служба комитета.

Мусорные контейнеры
CC0 / Unsplash / Paweł Czerwiński
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В сообщении уточняется, что плазменная утилизация отходов не оказывает негативного воздействия на окружающую среду и здоровье населения. Кроме того, такой способ утилизации не требует сортировки мусора.

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"В частности, плазменная установка может перерабатывать до пяти тонн отходов в день и производить тепло или электричество, а образующаяся в количестве 5% зола может использоваться в качестве удобрения в сельском хозяйстве или при производстве строительных материалов", - говорится на сайте госкомитета.

Общая стоимость проекта оценивается в 15 миллионов долларов. Сингапурские инвесторы выразили готовность делиться и обмениваться эффективными технологиями в этой области.

Теги:
Сингапур, мусор, отходы, Узбекистан



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