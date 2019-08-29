На инвестфоруме в Джизаке подписали соглашения на $1,1 млрд

По сравнению с прошлым годом объем привлеченных инвестиций увеличился почти вдвое.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Узбекистан подписал с иностранные компаниями соглашения на 1,1 миллиарда долларов на международном инвестиционном форуме, проходящем в Джизаке. Об этом сообщил РИА Новости заместитель хокима Джизакской области Азим Ахмедходжаев.

"По итогам форума мы подписали десять документов на общую сумму 1,112 миллиарда долларов", - сказал Ахмедходжаев по результатам мероприятия.

Сообщается, что соглашения касаются сфер медицины, машиностроения и электротехники.

Компания "Мединвестгрупп" планирует реализовать проекты в области развития и совершенствования онкологической службы в Джизакской области стоимостью до 150 миллионов долларов, а "БООС Лайтинг групп" намерена построить завод по производству светодиодных ламп стоимостью до 100 миллионов долларов.

В свою очередь, с АО "Концерн радиостроения "Вега" подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по созданию централизованной клинико-диагностической лаборатории.

Администрация Джизакской области также подписала договор с российским АО "НЭО Центр" на разработку стратегии развития агропромышленного комплекса региона до 2030 года. О контрактах с другими компаниями пока не сообщается.

Первый инвестиционный форум в Джизаке состоялся в сентябре 2018 года. По его итогам были подписаны соглашения на сумму около 600 миллионов долларов.