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Генсек ШОС провел переговоры с основателем Alibaba Group

© ШОС
Экономика
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Компания готова оказать содействие ШОС в реализации проектов в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий.

ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов провел встречу с председателем совета директоров компании Alibaba Group Джеком Ма. Об этом пишет пресс-служба ШОС.

Норов предложил руководителю Alibaba Group реализовать совместные проекты на территории инновационных кластеров и технопарков государств-членов ШОС.

© ШОС
Владимир Норов встретился с Джеком Ма

Джек Ма, в свою очередь, подчеркнул важность роста интернета, интеллектуальных технологий и глобализации для создания новых возможностей для предпринимателей, молодежи и малого бизнеса.

По словам главы Alibaba Group, компания намерена в ближайшие годы создать более 100 миллионов рабочих мест во всем мире и поддержать 10 миллионов малых предприятий. Он отметил важность сотрудничества с ШОС в этом процессе с учетом проживания на пространстве Организации более 800 миллионов молодых людей.

"Это огромные возможности и огромная ответственность. Мы готовы оказать содействие ШОС в реализации Концепции сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в сфере цифровизации и информационно-коммуникационных технологий", - заявил Джек Ма.

Стороны договорились, что в скором времени компания направит рабочую группу в секретариат ШОС для определения основных направлений сотрудничества.

Теги:
Владимир Норов, ШОС



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