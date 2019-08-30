В Минфине назвали размер госдолга Узбекистана

Рост внешнего долга за последние полгода составил 3,2 миллиарда долларов, из них миллиард приходится на выпуск еврооблигаций.

ТАШКЕНТ, 30 авг -Sputnik. По итогам первого полугодия 2019-го размер внешнего государственного долга Узбекистана составил 13,09 миллиарда долларов или 23,5% к ВВП. Об этом заявил замминистра финансов республики Одилбек Исаков в ходе брифинга с журналистами.

По его словам, такой размер внешнего долга оценивается минфином и международными финансовыми институтами как умеренный. Исаков подчеркнул, что ведомство применяет осторожный, консервативный подход к управлению госдолгом. В настоящее время при поддержке Всемирного банка и МВФ разрабатывается среднесрочная стратегия по его управлению.

Большая часть внешнего долга приходится на МФИ и страны-кредиторы: КНР, Япония, Германия, Россия и другие.

В основном, внешние заимствования являются долгосрочными - на 30-40 лет. Кроме того, они имеют льготный период, когда выплачиваются лишь проценты, а не основная сумма долга.

Что касается внутреннего долга, то на 30 июля его объем составил 5,4 миллиарда долларов. Из них 97% - государству, 3% - выпуск государственных краткосрочных ценных бумаг.

Чиновник подчеркнул, что в последнее время Узбекистан вложил большой объем инвестиций в развитие экономики, в том числе на реализацию государственных программ.

"Мы считаем, что следует больше вкладывать в те отрасли, отдача капитала которых составляет более доллара, главным образом, это производство экспортоориентированной продукции. Хотя Узбекистан будет продолжать инвестировать средства в развитие инфраструктуры и социальную сферу", - сказал замминистра.

Он добавил, что важное направление для республики - развитие рынка капитала. По его словам, в настоящее время государственные ценные бумаги покупают только коммерческие банки, и нужно проводить диверсификацию инвесторов, осуществить выход на рынок страховых компаний, иностранных инвестиционных фондов. Следует также увеличить выпуск долгосрочных долговых ценных бумаг.

На 31 декабря 2018 года внешний долг был 9,9 миллиарда долларов. Таким образом рост составил 3,2 миллиарда долларов, из них миллиард приходится на выпуск еврооблигаций, еще миллиард – государственные гарантии (по внешним операциям государство гарантирует 30% от суммы кредита, по внутренним - 50%).