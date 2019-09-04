Цена "Узбечки" снова понизилась - причины

Стоимость гостиничного комплекса теперь составляет 26,4 млн долларов, при возможности оплаты этой суммы в национальной валюте по курсу на момент заключения договора.

ТАШКЕНТ, 4 сен - Sputnik. Агентство по управлению государственными активами снова объявляет открытые конкурсные торги на реализацию государственной доли (80,13 процентов) гостиницы "Узбекистан" в Ташкенте.

Стоимость госдоли снижена еще на 10 процентов в связи с отсутствием заявок. Теперь стоимость ее составляет 26,4 млн долларов, при возможности оплаты этой суммы в национальной валюте по курсу на момент заключения договора.

Напомним, первоначальная стоимость составляла 33 млн, затем в июле она снижалась до 29,7 млн долларов.

Госдоля в уставном капитале СП ООО "Оtel O`zbekiston" реализуется на условиях сохранения основного вида деятельности (оказание профильных услуг) в течение 10 лет с момента приобретения и реновации гостиницы без изменения фасада, а также при привлечении лучших менеджеров для управления ею.

Для участия в торгах требуется залог в размере 15 процентов от первоначальной цены.