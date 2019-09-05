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В Узбекистане пройдет международный конкурс робототехники

© Flickr/ Chris
Экономика
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Профильные ведомства должны до 1 октября разработать программу проведения мероприятия, в том числе утвердить перечень зарубежных гостей.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. Международный конкурс по робототехнике International Robotics Challenge для стран-членов Организации исламского сотрудничества (ОИС) состоится до конца 2019 года в Узбекистане, сообщает РИА Новости.

Профильные ведомства должны до 1 октября разработать программу проведения мероприятия, в том числе утвердить перечень зарубежных гостей.

Конкурс проводится с целью дальнейшего усиления знаний молодежи о точных науках и повышению имиджа страны в международном сообществе.

Гениальные женщины: в Ташкенте проходит форум технологий и инноваций
© ТУИТ
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Недавно хокимият Наманганской области, новосибирская компания iVoice Technology и создатель голосового помощника IVoice подписали меморандум о взаимопонимании.

Голосовой ассистент iVoice понимает речь человека, его интонации и эмоции, может вести диалог в свободном режиме. Он уже помогает жителям Новосибирска записываться на прием к врачу, принимать показания счетчиков ЖКХ, узнавать маршруты городского транспорта, и не только.

 

Теги:
Конкурс, технологии, робототехника, робот



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