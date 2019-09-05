В Узбекистане создана свободная экономическая зона "Нукус"

Срок ее функционирования составляет 30 лет.

ТАШКЕНТ, 5 сен - Sputnik. В Узбекистане создали свободную экономическую зону "Нукус", сообщает Министерство юстиции.

"Она была преобразована из "Нукус-фарм", специализировавшейся на выпуске фармацевтической продукции", - говорится в сообщении.

Основной задачей СЭЗ "Нукус" определено привлечение прямых иностранных и отечественных инвестиций для производства востребованной на внешних рынках импортозамещающей продукции.

Срок ее функционирования составляет 30 лет.

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На территории зоны будут действовать особые налоговый и таможенный режимы, а участники "Нукус-фарм" смогут получить статус участников СЭЗ "Нукус" без прохождения дополнительных процедур, за ними также сохраняются ранее предусмотренные льготы и преференции.

Напомним, в 2017 году президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указы о создании четырех новых свободных экономических зон в Бухарской, Самаркандской, Ферганской и Хорезмской областях, а также семи СЭЗ фармацевтической направленности — "Нукус-фарм", "Зомин-фарм", "Косонсой-фарм", "Сирдарё-фарм", "Бойсун-фарм", "Бустонлик-фарм" и "Паркент-фарм".