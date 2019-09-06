Отправился первый контейнерный поезд из Афганистана в КНР через Узбекистан

Состав из 41 контейнера перевозящий полуобработанный камень минерального талька отправился в Китай со станции Хайратон через Мост Дружбы – железнодорожно-автомобильный мост через реку Амударья транзитом через Республики Узбекистан и Казахстан.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Первый контейнерный поезд отправился из Афганистана в Китай, сообщает Информационно-аналитический медиа центр "Узбекистон темир йуллари". Его маршрут пройдет через Узбекистан и Казахстан.

"Узбекистон темир йуллари" Первый контейнерный поезд отправился из Афганистана через Узбекистан в КНР

Состав из 41 контейнера перевозящий полуобработанный камень минерального талька отправился в Китай со станции Хайратон через Мост Дружбы – железнодорожно-автомобильный мост через реку Амударья транзитом через Республики Узбекистан и Казахстан.

В начале декабря 2017 года по итогам визита в Узбекистан Ашрафа Гани правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги Мазари-Шариф-Герат. Соглашение предусматривает участие в проектировании и строительстве новой дороги узбекской стороны. Афганская сторона займется привлечением финансовых ресурсов для реализации проекта.

В апреле этого года специальный посланник МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнь на встрече со спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым заявил, что КНР готова присоединиться к проекту строительства новой железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".