12:05 06 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск

Отправился первый контейнерный поезд из Афганистана в КНР через Узбекистан

"Узбекистон темир йуллари"
Экономика
Получить короткую ссылку
123 0 0

Состав из 41 контейнера перевозящий полуобработанный камень минерального талька отправился в Китай со станции Хайратон через Мост Дружбы – железнодорожно-автомобильный мост через реку Амударья транзитом через Республики Узбекистан и Казахстан.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. Первый контейнерный поезд отправился из Афганистана в Китай, сообщает Информационно-аналитический медиа центр "Узбекистон темир йуллари". Его маршрут пройдет через Узбекистан и Казахстан.

"Узбекистон темир йуллари"
Первый контейнерный поезд отправился из Афганистана через Узбекистан в КНР

Состав из 41 контейнера перевозящий полуобработанный камень минерального талька отправился в Китай со станции Хайратон через Мост Дружбы – железнодорожно-автомобильный мост через реку Амударья транзитом через Республики Узбекистан и Казахстан.

Узбекистан планирует организовать поставки грузовиков повышенной проходимости КамАЗ в Афганистан
Sputnik / Михаил Воскресен
Узбекистан поставит в Афганистан КамАЗы повышенной проходимости
В начале декабря 2017 года по итогам визита в Узбекистан Ашрафа Гани правительства двух стран подписали соглашение о строительстве железной дороги Мазари-Шариф-Герат. Соглашение предусматривает участие в проектировании и строительстве новой дороги узбекской стороны. Афганская сторона займется привлечением финансовых ресурсов для реализации проекта.

В апреле этого года специальный посланник МИД Китая по Афганистану Дэн Сицзюнь на встрече со спецпредставителем президента Узбекистана по Афганистану Исматуллой Иргашевым заявил, что КНР готова присоединиться к проекту строительства новой железной дороги "Мазари-Шариф – Кабул – Пешавар".

Теги:
Китай, Китай, движение поездов, Поезд, Афганистан, Афганистан



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте открылся тематический парк Навруз
Музей под открытым небом: в Ташкенте открылся парк "Навруз" – фото
Парк Навруз в Ташкенте, павильон Самарканда
ВДНХ по-ташкентски, или Весь Узбекистан в одном парке — видео
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054