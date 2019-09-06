Плоды в Европу: Узбекистан внедрит стандарты ЕС на свои продукты

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В Узбекистане будет внедрена система сертификации продукции на основе стандартов Евросоюза, стран Восточной Азии и арабского мира. Соответствующее поручение дал президент республики Шавкат Мирзиёев на совещании, посвященном приоритетным задачам развития сельского хозяйства в 2020–2030 годах.

Как сообщили в пресс-службе главы государства, в стране разрабатывается специальная стратегия, которая станет драйвером экономики, позволит создать тысячи рабочих мест и увеличить доходы жителей страны.

Президент отметил, что в Узбекистане в первую очередь необходимо организовать точный учет сельскохозяйственных земель и усовершенствовать их использование.

Госкомземгеодезкадастру предстоит до конца 2021 года завершить инвентаризацию земель по всей стране и создать единую электронную базу для ведения ее учета.

"Подчеркнуто, что собственник земли будет стремиться к повышению урожайности, выращиванию культур на протяжении многих лет только тогда, когда он всецело уверен в завтрашнем дне", — говорится в публикации.

В стране нужно пересмотреть законодательство для обеспечения прозрачной системы выделения земли и обеспечения гарантий земельных прав, заявил глава республики.

На совещании также была отмечена важность рационального использования водных ресурсов. По данным пресс-службы, на орошение посевных культур в Узбекистане направляются миллиарды кубометров воды, однако до полей доходит только 60%. Остальное теряется в ирригационных системах и в процессе орошения.

В конце июля Шавкат Мирзиёев в ходе визита в Самаркандскую область посетил фермерское хозяйство Pure milk Oqdaryo в Акдарьинском районе. Во время встречи с земледельцами он отметил, что в каждом регионе республики есть возможности для увеличения доходов людей.

"В сельском хозяйстве — это внедрение новых технологий, повышение урожайности, переработка сырья, повышающая доход и создающая рабочие места", — сказал узбекский лидер.

Фермерское хозяйство Pure milk Oqdaryo занимает территорию площадью около 1,4 тысячи гектаров и специализируется на хлопководстве и животноводстве. Там используется капельный метод полива. Мирзиёев указал на необходимость перевода на такой полив остальных хозяйств и кластеров. Капельное орошение позволяет экономить воду и другие ресурсы.