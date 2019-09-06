20:41 06 Сентября 2019
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB141.92
  • EUR10446.31
  • USD9373.93
Поиск
Теплицы общества с ограниченной ответственностью Бек кластер

В Намангане создан агропромышленный кластер

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
Получить короткую ссылку
48 0 0

Основной задачей агропромышленного кластера является повышение плодородия почвы, рациональное и эффективное использование посевных земель и осуществление мер по их охране.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Мингбулакском и Папском районах Наманганской области созданы агропромышленные кластеры за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, средств международных финансовых институтов, кредитных линий иностранных и коммерческих банков. Меры по их созданию предусматривает профильное постановление правительства, сообщает Министерство юстиции.

Президент Шавкат Мирзиёев 14 марта провел совещание по вопросам развития сельскохозяйственного машиностроения и обеспечения аграрной отрасли современной техникой.
Пресс-служба президента Узбекистана
Дело техники: Мирзиёев потребовал обеспечить аграриев тракторами

Исходя из этого налажена деятельность ООО "Art Soft Holding", в составе которого имеются 19 агропромышленных предприятий.

В частности, фермерскому хозяйству "Art soft tex cluster", входящему в состав ООО, передано в аренду в Мингбулакском районе 30,9 гектара (из них - 27,1 гектара посевных площадей) и в Папском районе 31,5 гектара (из них - 24,7 гектара посевных площадей) в срок до 50 лет, но не менее 30 лет.

Согласно постановлению, основной задачей агропромышленного кластера является повышение плодородия почвы, рациональное и эффективное использование посевных земель и осуществление мер по их охране.

Постановлением утверждены прогнозные параметры инвестиционных проектов на 2019-2010, осуществляемых "Art Soft Holding" и входящими в его состав ООО агропромышленными предприятиями.

Теги:
агропромышленность, Узбекистан, Постановление, Наманган



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
В Ташкенте открылся тематический парк Навруз
Музей под открытым небом: в Ташкенте открылся парк "Навруз" – фото
Жизнь в танцах: вдохновляющая история четырехкратной чемпионки мира
Проект небоскреба Nest One в Ташкенте
Первый небоскреб в Ташкенте — каким он будет

Соцсети
pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054