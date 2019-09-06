В Намангане создан агропромышленный кластер

Основной задачей агропромышленного кластера является повышение плодородия почвы, рациональное и эффективное использование посевных земель и осуществление мер по их охране.

ТАШКЕНТ, 6 сен - Sputnik. В Мингбулакском и Папском районах Наманганской области созданы агропромышленные кластеры за счет привлечения прямых иностранных инвестиций, средств международных финансовых институтов, кредитных линий иностранных и коммерческих банков. Меры по их созданию предусматривает профильное постановление правительства, сообщает Министерство юстиции.

Исходя из этого налажена деятельность ООО "Art Soft Holding", в составе которого имеются 19 агропромышленных предприятий.

В частности, фермерскому хозяйству "Art soft tex cluster", входящему в состав ООО, передано в аренду в Мингбулакском районе 30,9 гектара (из них - 27,1 гектара посевных площадей) и в Папском районе 31,5 гектара (из них - 24,7 гектара посевных площадей) в срок до 50 лет, но не менее 30 лет.

Согласно постановлению, основной задачей агропромышленного кластера является повышение плодородия почвы, рациональное и эффективное использование посевных земель и осуществление мер по их охране.

Постановлением утверждены прогнозные параметры инвестиционных проектов на 2019-2010, осуществляемых "Art Soft Holding" и входящими в его состав ООО агропромышленными предприятиями.