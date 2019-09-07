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Вокзал Ташкент-Южный после реконструкции

Виртуальные кассы появятся в Узбекистане

Sputnik / Рамиз Бахтияров
Экономика
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Виртуальные кассы смогут в режиме онлайн передавать органам государственной налоговой службы данные о расчетах с населением через торговые точки и точки оказания услуг.

ТАШКЕНТ, 7 сен — Sputnik. Указ главы государства, подписанный накануне, предусматривает реализацию мер по внедрению современных информационных технологий в систему расчетов в сфере торговли и оказания услуг, сообщает УзА.

Контрольно-кассовые аппараты
Пресс-служба Государственного налогового комитета
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Вместе с онлайн-контрольно-кассовыми машинами в Узбекистане будут внедряться платформы обмена данными – виртуальные кассы с функцией передачи в режиме онлайн органам государственной налоговой службы данных о расчетах с населением через торговые точки (точки оказания услуг). 

Указом установлено, что при переходе субъектов предпринимательства на использование онлайн-ККМ либо виртуальной кассы:

По отношению к ним отменяются установленные обязательства по применению действующих контрольно-кассовых машин с фискальной памятью, ведению кассиром-операционистом контрольно-кассовой книги, снятию в конце рабочего дня ежедневного отчета по каждому контрольно-кассовому аппарату;

Снятие денежных средств в банкомате
CHANDAN KHANNA / AFP
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- они вправе независимо от объема средней дневной наличной выручки сдавать ее в кассы банков через службы инкассации в определенные ими периоды либо самостоятельно;

- им предоставляется право уменьшения суммы начисленного и подлежащего уплате налога на прибыль или единого налогового платежа либо фиксированного налога на сумму расходов, связанной с приобретением, установкой, запуском каждой онлайн-ККМ, но не более 10-кратной базовой расчетной величины с условием регистрации онлайн-ККМ в органах государственной налоговой службы до 1 января 2021 года;

- им бесплатно выдается базовая часть программного продукта (база) виртуальной кассы Государственным налоговым комитетом Республики Узбекистан. 

Теги:
Торговля, Узбекистан, президент, Указ



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