Узбекистан возобновляет авиасообщение с Украиной после 4 лет перерыва

Полеты в Киев приостановили из-за ценового демпинга украинской авиакомпании с 5 мая 2015 года.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. НАК "Узбекские авиалинии" с 5 октября возобновляет авиасообщение Ташкент-Киев-Ташкент, сообщает РИА Новости.

Полеты в Киев приостановили из-за ценового демпинга украинской авиакомпании с 5 мая 2015 года. Прекратила свои полеты с украинской стороны и авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Это был единственный пассажирский авиарейс между странами.

В июне 2014-го авиационные власти Узбекистана и Украины подписали межправительственное соглашение, которое установило паритет слотов - по два рейса в неделю - между авиакомпаниями двух стран.

Напомним, что Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы в Таиланд.

С 14 декабря 2019 года самолеты НАК начнут осуществлять доставку пассажиров на остров Пхукет. Полеты будут осуществляться 1 раз в неделю.

Уже с 27 августа осуществляется продажа авиабилетов, приобрести которые можно на сайте компании или в офисах продаж.