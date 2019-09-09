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Пассажиры выходят с самолета в международном аэропорту в селе Тамчи, Иссык-Кульской области

Узбекистан возобновляет авиасообщение с Украиной после 4 лет перерыва

Sputnik / Табылды Кадырбеков
Экономика
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Полеты в Киев приостановили из-за ценового демпинга украинской авиакомпании с 5 мая 2015 года.

ТАШКЕНТ, 9 сен - Sputnik. НАК "Узбекские авиалинии" с 5 октября возобновляет авиасообщение Ташкент-Киев-Ташкент, сообщает РИА Новости.

Полеты в Киев приостановили из-за ценового демпинга украинской авиакомпании с 5 мая 2015 года. Прекратила свои полеты с украинской стороны и авиакомпания "Международные авиалинии Украины". Это был единственный пассажирский авиарейс между странами.

Исторический центр в Тбилиси.
© Sputnik / Александр Чипурин
UzAirways открыла рейсы из Ташкента в Тбилиси
В июне 2014-го авиационные власти Узбекистана и Украины подписали межправительственное соглашение, которое установило паритет слотов - по два рейса в неделю - между авиакомпаниями двух стран.

Напомним, что Uzbekistan Airways начнет выполнять прямые рейсы в Таиланд.

С 14 декабря 2019 года самолеты НАК начнут осуществлять доставку пассажиров на остров Пхукет.  Полеты будут осуществляться 1 раз в неделю. 

Уже с 27 августа осуществляется продажа авиабилетов, приобрести которые можно на сайте компании или в офисах продаж.




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