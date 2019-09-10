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Сбор хлопка

В Узбекистане установлена стоимость сбора хлопка-сырца

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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На первом этапе цена за один килограмм хлопка-сырца при ручном сборе составила 800 сумов.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана установило тарифы по оплате труда за сбор хлопка-сырца урожая 2019 года, сообщается на официальном Telegram-канале Минюста "Правовая информация".

Цветной хлопок
© Сделано у нас
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В соответствии с постановлением, на первом этапе цена за один килограмм хлопка-сырца при ручном сборе составила 800 сумов, на втором она возрастет до 1,2 тысячи сумов. Тарифные ставки по оплате за машинный сбор установлены в размере 600 тысяч сумов за тонну.

Руководители отрядов сборщиков хлопка-сырца ежемесячно в течение сезона будут получать по два миллиона сумов, руководители центров сборщиков — по три миллиона.

Кроме того, банки выделяет кредит со ставкой 16% годовых хлопчатобумажным производственным организациям и кластерам.

Фонд государственной поддержки сельского хозяйства получит беспроцентную ссуду с условием возврата в 2020 году — для сбора урожая в краткие сроки и своевременного расчета со сборщиками.

Ежегодно в Узбекистане производят около трех миллионов тонн хлопка-сырца, страна занимает шестое место в мире в этой сфере.

Теги:
Постановление, сбор хлопка, Экономика, Узбекистан, хлопок



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