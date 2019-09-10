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На рынке Узбекистана появятся компьютеры туркменского производства

На рынке Узбекистана появятся компьютеры туркменского производства

© Sputnik / Алексей Куденко
Экономика
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Вхождению на рынок будет способствовать доступная цена туркменской техники, обещают на предприятии.

ТАШКЕНТ, 10 сен — Sputnik. Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов поручил правительству обеспечить страны Центральной Азии, в том числе и Узбекистан, компьютерами туркменского производства, сообщает государственное информационное агентство Туркменистана "Туркменистан сегодня".

Первую партию персональных компьютеров в Таджикистане под собственным брендом планируется выпустить на внутренний рынок уже к концу 2019 года. Сроки поставки в остальные же страны пока что не сообщаются.

"Совместное предприятие также тесно сотрудничает с крупнейшей транснациональной компаний по разработке программного обеспечения "Майкрософт" и ведущим производителем электронных устройств и компьютерных компонентов "Интел". Они уже дали рекомендации заказчикам в Казахстане, Узбекистане, Таджикистане, Афганистане по приобретению в Туркменистане компьютеров", - сообщает ИА "Туркменистан сегодня".

Сканер в зоне таможенного контроля международного
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Вхождению на рынок будет способствовать доступная цена туркменской техники, обещают на предприятии.

Еще в 2018 году туркменское правительство совместно с китайскими компаниями открыло свое компьютерное производство — предприятие "Агзыбирлик Тилсиматы". Оно должно было выпускать "самые безопасные компьютеры", разрабатывать собственные программы и готовить программистов.

Теги:
рынок, производство, компьютер, Туркменистан, Узбекистан



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