Эффективный диалог: бизнесмены Узбекистана и Турции обсудили сотрудничество

Основными темами переговоров стали развитие транспортного и логистического сотрудничества, проектов в области химической промышленности, информационных технологий и ряда других сфер.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Встреча в формате "В2В" состоялась между деловыми кругами Узбекистана и Турции, сообщает пресс-служба Торгово-промышленной палаты Узбекистана.

Глава делегации подчеркнул, что турецкая сторона рассматривает Узбекистан в качестве ключевого партнера в регионе и заинтересована в дальнейшем расширении плодотворного сотрудничества. Особо отмечены впечатляющие темпы экономического роста в Узбекистане, которые закладывают хорошую основу для развития деловых контактов.

В качестве основных целей визита делегации деловых кругов Турции обозначены совместное рассмотрение потенциальных возможностей и определение конкретных перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества.

В ходе встречи были проведены презентации экономического потенциала двух стран, возможностей реализации конкретных инвестиционных проектов, предложений по развитию сотрудничества между субъектами малого бизнеса и частного предпринимательства, в сфере торговли, транспорта и логистики.

Между деловыми кругами двух стран в формате "В2В" участие приняли свыше 50 субъектов предпринимательства нашей страны.

Основными темами переговоров стали развитие транспортного и логистического сотрудничества, проектов в области химической промышленности, информационных технологий и ряда других сфер. Обсуждены перспективы дальнейшего развития узбекско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, в том числе состоялся обмен мнениями по активизации партнерских отношений между предприятиями Узбекистана и Турции.

За январь-май 2019 года товарооборот между Республикой Узбекистан и Турецкой Республикой увеличился на 17,5% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составил 953,2 млн долларов США.