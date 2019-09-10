Государство поможет работникам регионов с неблагоприятными условиями труда

В некоторых областях Узбекистана работники будут получать ежемесячные надбавки и длительные отпуска.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Постановлением правительства определен перечень местностей с неблагоприятными условиями труда, сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Документ утверждает порядок установления и применения районных коэффициентов к оплате труда, а также размер дополнительного отпуска сотрудникам, которые заняты на работах в местностях с тяжелыми и неблагоприятными природно-климатическими и бытовыми условиями.

Гражданам, выполняющим работы в местностях, включенных в перечень, полагается ежемесячная надбавка и ежегодные дополнительные отпуска.

Размер надбавки определяется в соответствии с коэффициентами. Средства выплатят по месту работы, даже если сотрудник не проживает на этой местности.