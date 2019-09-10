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Чтобы остановить безработицу, потребуется экономический рост в 9% - эксперт

© Новости Узбекистана / Т. РАХМАТУЛЛАЕВ
Экономика
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Эксперты МОТ проанализировали имеющиеся проблемы на рынке труда республики, озвучили рекомендации для разрабатываемой национальной стратегии занятости страны.

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Министерство занятости и трудовых отношений Узбекистана провело форум с участием экспертов Международной организации труда, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

На встрече проанализировали имеющиеся проблемы на рынке труда республики, озвучили рекомендации для разрабатываемой национальной стратегии занятости страны.

В числе недостатков — рост уровня безработицы, укоренившаяся неформальная занятость, устоявшееся гендерное неравенство и другие.

"Один лишь экономический рост не решит существующие в Узбекистане задачи в сфере занятости. Согласно международным оценкам, в среднесрочной перспективе экономике Узбекистана потребуется вырасти почти на 9 %, чтобы дать возможность трудоустройства новым участникам рынка труда и стабилизировать показатель безработицы на уровне от 4 до 5 %" - отметил эксперт МОТ Янатул Ислам.

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© Foto: jarmoluk
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При разработке политики в сфере миграции, эксперты рекомендовали снижать стоимость денежных переводов. Сегодня существует количественно определенный целевой показатель, на который могут ориентироваться национальные правительства: согласно ЦУР, стоимость денежных переводов не должна превышать 3 % от суммы перевода. Не может не радовать, что стоимость денежных переводов в самом популярном миграционном коридоре Узбекистан-Россия в настоящее время снизилась до 1,7 %.

"Нужно стремиться к нейтрализации факторов отталкивания, которые побуждают людей уезжать из Узбекистана. Это значит, что следует непрерывно прилагать усилия к повышению заработной платы и улучшению условий на местных рынках труда и, в целом, к созданию благоприятной среды для жизни в Узбекистане. Других жизнеспособных и рассчитанных на длительную перспективу способов борьбы с миграцией не существует" - отметил эксперт.

Теги:
МОТ, Узбекистан, Министерство занятости и трудовых отношений



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