В Узбекистане планируют построить горно-металлургический комплекс

ТАШКЕНТ, 10 сен - Sputnik. Акционерное общество "Узбекистон темир йуллари" планирует в начале 2020 года начать переговоры с Уральской горно-металлургической компанией по строительству аналогичного комплекса в Узбекистане. Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции.

В апреле 2017 года УГМК и АО "Узметкомбинат" подписали меморандум о совместной реализации проекта по строительству ГМК на базе месторождения титаномагнетитовых руд Тебинбулак на территории Каракалпакстана.

В январе 2018 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев своим постановлением определил АО "Узбекистон темир йуллари» генеральным подрядчиком по строительству комплекса.

На данном этапе проект оценивается в 1,2-1,3 миллиарда долларов. ГМК будет перерабатывать до 33 миллионов тонн руды и производить по внедоменной технологии до 1,5 миллиона тонн металлопроката в год. Причем 35% продукции планируют отправлять на экспорт.