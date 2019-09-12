Союз молодежи Узбекистана поможет активным семьям с жильем

ТАШКЕНТ, 12 сен - Sputnik. Принято постановление правительства (№760, 11.09.2019 г.) "О мерах по совершенствованию обеспечения жильем молодых семей, активно участвующих в общественной жизни страны", сообщает пресс-служба Министерства юстиции.

Как следует из документа, часть первоначального взноса (до 65%) от стоимости жилья для молодых семей выделяется в виде ссуды из средств Союза молодежи Узбекистана на срок до 7 лет, по 50% ставке от ставки рефинансирования. Раньше первоначальный взнос полностью оплачивался организацией.

В программу включены более двух тысяч домов.

Также по окончании первых 5 лет по ипотечному кредиту 25% от суммы, равной ставке рефинансирования, рассчитанной на весь последующий период, уплачиваются за счет средств Союза молодежи Узбекистана.

В то же время за жилье, строительство которого начнется с 2020 года, первоначальные взносы и процентные платежи по кредиту после первых пяти лет осуществляются за счет собственных средств молодых семей, а в течение первых 5 лет использования кредита процентная ставка устанавливается по ставке, постепенно превышающей фиксированную ставку рефинансирования от 7% до уровня фиксированной ставки рефинансирования, а в последующем периоде – по ставке рефинансирования.