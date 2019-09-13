Как в Узбекистане борются с хлопковым рабством

Приближается сезон сбора хлопка, уровень механизации процесса все еще невысокий, поэтому будут привлекаться добровольцы для ручного сбора.

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. Представители руководства Министерства занятости и трудовых отношений и Международной организации труда (МОТ) на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций рассказали, как планируется предотвращать использование принудительного труда при сборе хлопка в Узбекистане.

По словам первого заместителя министра труда Эркина Мухиддинова, уже разработан и находится на рассмотрении Кабмина проект закона о привлечении к уголовной ответственности за принуждение к труду.

"Мы планируем, что его утвердят уже в этом году", — отметил чиновник.

Кроме того, значимой мерой стало вступление в силу закона о внесении изменений в статью 51 Кодекса об административной ответственности.

Теперь штраф за принуждение к труду составит от 10 до 30 размеров базовой расчетной величины (ранее — от 1 до 3 МРЗП), а при повторном правонарушении в течение года после применения административного взыскания применяется штраф от 30 до 100 БРВ. Правонарушение в отношении несовершеннолетнего влечет наложение штрафа в размере от 30 до 50 БРВ (ранее — от 5 до 10 МРЗП), а повторный случай в течение года — от 50 до 100 БРВ.

В течение восьми месяцев 2019 года по горячей линии и через Telegram-бот Минтруда поступило более 300 обращений, к административной ответственности привлечены 112 человек. За хлопковый сезон 2018 года — более 2 тысяч обращений, в 200 из которых были выявлены случаи принуждения к труду.

Всего за прошлый год порядка 160 должностных лиц были освобождены от занимаемых постов и понижены в должностях, а также привлечены к административной ответственности.

В этом году контролем, выездом на места и при необходимости принятием мер займутся 400 инспекторов Минтруда. Им будут помогать наблюдатели, активисты и правозащитники. К мониторингу случаев принуждения к труду на хлопковых полях привлечены правозащитники и представители проекта МОТ "Мониторинг третьей стороной".

"Хокимы не будут нести ответственность за сбор хлопка. Никаких принудительных хашаров, уборок, ремонтов не должно быть. При каждом случае принуждения нужно обращаться с конкретными фактами правонарушения. Самое главное, чтобы население изменило мышление, знало свои права", — заявил замминистра Нодир Якубов.

"Сложилась парадоксальная ситуация: мы имеем 1,3 миллиона безработных, 2,6 миллиона населения стали мигрантами, в то же время в стране срочно нужна рабочая сила для уборки хлопка, — сказал Эркин Мухитдинов. — В прошлом году мы не смогли создать достойные условия для добровольных сборщиков хлопка. Но в этом году впервые в Сырдарьинской области для сборщиков хлопка построены 90 палаточных городков, каждый из которых рассчитан на 400 человек. В них созданы все необходимы условия для сборщиков хлопка. Планируется организовать аналогичные городки в Ташкентской и Джизакской областях".

При нехватке рабочей силы для сбора хлопка территориальные центры содействия занятости и частные агентства занятости будут привлекать дополнительных сборщиков на добровольной основе. За каждого незанятого жителя, добровольно привлеченного к сбору хлопка, частным агентствам выплатят до 2 БРВ (кроме территорий, где функционируют производственные организации).

Существенно повысился и уровень закупочных цен, на сборе хлопка семейные бюджеты могут получить существенные дополнительные доходы.

Как сообщалось ранее, постановлением правительства от 9 сентября 2019 года "О мерах по организационному проведению уборки хлопка-сырца 2019 года", на первом этапе цена за один килограмм хлопка-сырца при ручном сборе составила 800 сумов, на втором она возрастет до 1,2 тысячи сумов.

Кроме того, в кластерах при оплате труда наемным сборщикам хлопка в прошлом году хорошо доплачивали, и цена доходила до 1200-1600 сумов. На эти цели банки им выделят кредиты по ставке 16% годовых. Сейчас в стране действует 76 кластеров.