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Доллар

Доллар перевалил за 9 400 - новые курсы валют

Nguyen Huy Kham
Экономика
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Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 411,30 сума (+15,67), а один евро — 10 421,13 (+60,57).

Российский рубль тоже подорожал — за него дадут 146,51 сума (+3,55).

Курс валют с 17.09.2019

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Доллары
© REUTERS / Dado Ruvic
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Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.

Теги:
валютные операции, валютная реформа, обмен валюты, сбыт валюты, валютчики, валюта, евро, доллары, курс валюты



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