Доллар перевалил за 9 400 - новые курсы валют

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.

Один доллар в республике будет стоить 9 411,30 сума (+15,67), а один евро — 10 421,13 (+60,57).

Российский рубль тоже подорожал — за него дадут 146,51 сума (+3,55).

Курс валют с 17.09.2019

Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.

Цены на покупку и продажу валюты теперь будут формироваться на рынке самостоятельно.

Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.

Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.