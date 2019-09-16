Доллар перевалил за 9 400 - новые курсы валют

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Центральный банк Узбекистана опубликовал курсы валют.
Один доллар в республике будет стоить 9 411,30 сума (+15,67), а один евро — 10 421,13 (+60,57).
Российский рубль тоже подорожал — за него дадут 146,51 сума (+3,55).
Напомним, что Центральный банк Узбекистана больше не будет устанавливать цены на продажу и покупку валюты.
Также с 20 августа коммерческие банки начали продажу иностранной валюты в наличной форме через обменные пункты.
Ранее председатель ЦБ Мамаризо Нурмуратов и первый замминистра финансов Тимур Ишметов рассказали о причинах изменений на валютном рынке.