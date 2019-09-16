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Буровая установка на месторождении в Узбекистане

АГМК будет добывать до 74 миллионов тонн медной руды на "Ёшлик-1"

Пресс-служба SGCOC
Экономика
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Месторождение находится на северном склоне Кураминского хребта, всего в одном километре от города Алмалык, и соседствует с действующим рудником Кальмакир. Работы по его освоению начали еще в 2017 году.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. АГМК планирует добывать на разрабатываемом месторождении "Ёшлик-1" до 74 миллионов тонн медной руды в год. Об этом рассказал рассказал главный инженер дирекции по реализации инвестиционных проектов "Ёшлик-1" и "Ёшлик-2" Ариф Ахрорходжаев.

"Ёшлик-1" находится на северном склоне Кураминского хребта, всего в одном километре от города Алмалык, и соседствует с действующим рудником Кальмакир. Работы по его освоению начали еще в 2017 году. 

Отмечается, что в основном на месторождении трудится молодежь. Молодым специалистам помогают наставники, более опытные сотрудники АГМК. Сейчас тут работают более 1 330 человек.

"Увеличивать объемы добычи руды планируется постепенно. К 2023 году рудник должен выйти на показатель в 65 миллионов тонн ежегодно, а к 2035 году – на 74 миллиона тонн. В связи с этим вырастет и количество рабочих. Ожидается, когда месторождение заработает на полную мощность, постоянную работу получат шесть тысяч человек", – подчеркнул собеседник.

Первую добычу медной руды на "Ёшлик-1" планируют осуществить уже в 2021-м.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат
© Sputnik / Н. Бобров
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Стоимость проекта по освоению нового месторождения - около 1,7 миллиарда долларов. Благодаря этому проекту в Узбекистане появится еще один комбинат со своим карьером и перерабатывающим комплексом – обогатительной фабрикой, медеплавильным заводом с сернокислотным и кислородным производством.

Алмалыкский горно-металлургический комбинат является единственным производителем меди в Узбекистане. На долю АГМК приходится порядка 90% производства серебра и 20% золота в республике.

С августа 2018 года государственная доля в предприятии передана в доверительное управление иностранной компании SFI Management Group.

Теги:
металлургический завод, руда, полезные ископаемые, местонахождение, месторождение, ОАО "Алмалыкский горно-металлургический комбинат", комбинат



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