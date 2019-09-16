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Штаб-квартира Всемирной торговой организации ВТО

Узбекистан может вступить в ВТО благодаря Египту

© WTO
Экономика
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На правах учредителя международной торговой системы ГАТТ/ВТО Египет готов оказать содействие Узбекистану в вопросе вступления во Всемирную торговую организацию.

ТАШКЕНТ, 16 сен - Sputnik. Узбекская делегация во главе с заместителем Министра иностранных дел Дилшодом Ахатовым провела встречу в Каире с первым заместителем Министра торговли и промышленности Ахмедом Антаром и заместителем Министра инвестиций и международного сотрудничества Египта Редой Бибарсом. Об этом сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.

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© Пресс-служба президента Узбекистана.
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Стороны обсудили повестку дня седьмого заседания узбекско-египетской Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, бизнес-форум в его рамках и вопросы учреждения Делового совета предпринимателей двух стран.

Вместе с тем египетская сторона предложила использовать возможности, предоставляемые в рамках действующего режима свободной торговли Египта со странами Африки и Ближнего Востока, для увеличения объемов экспорта узбекской продукции. То есть Узбекистан сможет выйти через Египет на рынки Африки и Ближнего Востока.

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Кроме того, Египет, будучи учредителем международной торговой системы ГАТТ/ВТО, выразил готовность оказать содействие в вопросе вступления Узбекистана во Всемирную торговую организацию.

Теги:
ВТО, Египет, Узбекистан



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