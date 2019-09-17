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Сетевое оборудование

В Узбекистане запустили технологию 5G в тестовом режиме - видео

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Ucell и Uzmobile начали тестирование сети 5G в узбекской столице. Ранее Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение подобной технологии в республике.

ТАШКЕНТ, 17 сен - Sputnik. Операторы Ucell и Uzmobile начали тестирование сети 5G в Ташкенте, сообщают пресс-службы компаний.

Использование технологий пятого поколения мобильной связи 5G и Интернета вещей (IoT) предполагает управляемость, контролируемость и масштабируемость сети с огромным количеством соединений, которые будут обеспечены интеллектуальными сетевыми функциями во всех отраслях.

5G сеть
© AP Photo / Francisco Seco
Мининфоком Узбекистана в поисках предложений по развертыванию сетей 5G
Как сообщается, внедрение технологий 5G позволит абонентам доступ к Интернету на скоростях вплоть до 1 Гбит/с и более. А также иметь возможность одновременно обслуживать большое количество абонентов от единой БС, что делает данную технологию привлекательной для внедрения, в первую очередь, в местах большого скопления населения.

В Сети также появилось видео тестирования с максимальной скоростью  до 1 376 Мбит/c.

Теги:
тест, мобильное приложение, мобильный Интернет, мобильный оператор, доступ к интернету, Интернет



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