Мирзиёев поручил эффективнее использовать импортное оборудование

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам ускоренного развития промышленности и повышения уровня локализации производства распорядился эффективнее использовать технологическое оборудование, купленное заграницей.
Мирзиёев поручил в ускоренном режиме решить проблемы бизнесменов и помочь им наконец запустить предприятия.
Бизнес-омбудсмену рекомендовано координировать на всех уровнях процесс ввода в эксплуатацию завезенного в страну оборудования.
На том же совещании перед Кабмином и Министерством экономики и промышленности была поставлена задача скорее запустить портал электронной кооперации и расширить масштаб электронного заключения договоров по доставке промышленной продукции.