Мирзиёев поручил эффективнее использовать импортное оборудование

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам ускоренного развития промышленности и повышения уровня локализации производства распорядился эффективнее использовать технологическое оборудование, купленное заграницей.

По данным пресс-службы главы государства, в республике было выявлено немало случаев простоя такого оборудования — из-за препятствий, с которыми сталкиваются предприниматели при получении земли и разрешения на строительство, при подключении объектов к коммуникациям и решении других вопросов.

Мирзиёев поручил в ускоренном режиме решить проблемы бизнесменов и помочь им наконец запустить предприятия.

Бизнес-омбудсмену рекомендовано координировать на всех уровнях процесс ввода в эксплуатацию завезенного в страну оборудования.

На том же совещании перед Кабмином и Министерством экономики и промышленности была поставлена задача скорее запустить портал электронной кооперации и расширить масштаб электронного заключения договоров по доставке промышленной продукции.