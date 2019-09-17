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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Мирзиёев поручил эффективнее использовать импортное оборудование

Пресс-служба президента Узбекистана
Экономика
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Глава республики провел совещание, посвященное развитию промышленности и повышению уровня локализации производства.

ТАШКЕНТ, 17 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на видеоселекторном совещании по вопросам ускоренного развития промышленности и повышения уровня локализации производства распорядился эффективнее использовать технологическое оборудование, купленное заграницей.

Рукопожатие, архивное фото
CC0 / Pixabay / rawpixel
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По данным пресс-службы главы государства, в республике было выявлено немало случаев простоя такого оборудования — из-за препятствий, с которыми сталкиваются предприниматели при получении земли и разрешения на строительство, при подключении объектов к коммуникациям и решении других вопросов.

Мирзиёев поручил в ускоренном режиме решить проблемы бизнесменов и помочь им наконец запустить предприятия.

Бизнес-омбудсмену рекомендовано координировать на всех уровнях процесс ввода в эксплуатацию завезенного в страну оборудования.

На том же совещании перед Кабмином и Министерством экономики и промышленности была поставлена задача скорее запустить портал электронной кооперации и расширить масштаб электронного заключения договоров по доставке промышленной продукции.

Теги:
Шавкат Мирзиёев, Узбекистан, производство, Экономика



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