Назначены новые заместители главы Минфина

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Постановлением президента Республики Узбекистан №4457 от 17 сентября 2019 года Хайдаров Ахадбек Яхебекович и Эргашев Абдимухтор Эргашевич назначены заместителями министра финансов Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

До этого назначения Хайдаров уже работал на позиции замминистра финансов, а в начале этого года возглавил Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Другой назначенец, Эргашев, в течение последнего года занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Республики Узбекистан.