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Мужчина застегивает портфель

Назначены новые заместители главы Минфина

Sputnik / Владимир Федоренко
Экономика
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Предыдущий замминистра назначен исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Министерстве финансов.

ТАШКЕНТ, 18 сен - Sputnik. Постановлением президента Республики Узбекистан №4457 от 17 сентября 2019 года Хайдаров Ахадбек Яхебекович и Эргашев Абдимухтор Эргашевич назначены заместителями министра финансов Республики Узбекистан. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Финансы. Иллюстративное фото
Unsplash / Austin Distel
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До этого назначения Хайдаров уже работал на позиции замминистра финансов, а в начале этого года возглавил Агентство по управлению государственными активами Республики Узбекистан.

Другой назначенец, Эргашев, в течение последнего года занимал должность заместителя министра сельского хозяйства Республики Узбекистан.

Назначены новые заместители министра финансов
Назначены новые заместители министра финансов
Теги:
Узбекистан, назначение, Министерство финансов Узбекистана



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